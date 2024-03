Insulti a Meloni, frontman dei Placebo verso il processo a Torino

Brian Molko è accusato di diffamazione e vilipendio per le parole rivolte alla premier in occasione del festival Stupinigi Sonic Park nel Torinese l’11 luglio scorso. La procura sta verificando l’indirizzo del cantante che risulta risiedere a Londra, per notificare gli atti del procedimento

“Fascista”, “nazista” e un’altra serie di insulti verso Giorgia Meloni costeranno il processo al frontman dei Placebo, Brian Molko. La rockstar rischia di finire davanti a un giudice a Torino con l’accusa di diffamazione e vilipendio per le parole indirizzate alla presidente del Consiglio durante un concerto in occasione del festival Stupinigi Sonic Park nel Torinese. L’episodio risale all’11 luglio del 2023 e ora la procura ha chiuso l’inchiesta, gestita dal pm Enzo Bucarelli: per procedere è però necessario attendere l'esito di una rogatoria internazionale per individuare il domicilio di Molko, che risulta risiedere a Londra, e notificare gli atti del procedimento.