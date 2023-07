Placebo a Stupinigi, Brian Molko insulta Meloni: segnalato in Procura

Spettacolo

La Prima Estate, in ventimila per la data italiana di Lana Del Rey

La Prima Estate conclude in bellezza la seconda edizione con un evento speciale: l’unica data italiana di Lana Del Rey, a cinque anni dal suo ultimo concerto nel nostro Paese. Un live annunciato lunedì 26 giugno e sold out in pochissimi giorni, tanta era l’attesa dei fan della star. Novanta minuti in cui Lana ha cantato tutti i suoi maggiori successi, e ha concluso con l’eterea “Video Games”. Prima di lei due cantautrici italiane, Laila Al Habash e Maria Antonietta. Il racconto (a cura di Valentina Clemente)

Eterea, romantica, a tratti malinconica. Ma soprattutto straordinaria. A cinque anni dal suo ultimo concerto in Italia, Lana Del Rey arriva a La Prima Estate per un evento eccezionale, pressoché unico, capace di unire ventimila persone da tutto il paese (ma anche da altre parti di Europa) in pochissimi giorni. Novanta minuti di show, iniziato puntualissimo alle 21.30, con Lana osannata dai tantissimi che non vedevano l’ora di vederla e ascoltarla

E lei, seppur visibilmente emozionata (e questo la rende ancora più speciale), non delude nessuna aspettativa. Circondata da un corpo di ballo minimalista composto da sei danzatrici, alcuni musicisti sul palco con lei, accende l’atmosfera con “A & W”, a cui segue l’intramontabile “Young and Beautiful”. È un tripudio di luci, colori voci all’unisono per la star americana