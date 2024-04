La ministra del Turismo: "L'opposizione fa la sua parte rendendo più forte la maggioranza. Sono zero preoccupata". Lo stesso procedimento nei confronti del ministro dei Trasporti è in calendario ma il voto potrebbe slittare a domani ascolta articolo

"L'opposizione fa la sua parte rendendo più forte la maggioranza. Sono zero preoccupata: male non fare, paura non avere". A dirlo è la ministra del Turismo Daniela Santanchè, parlando del passaggio parlamentare che riguarda la mozione di sfiducia nei suoi confronti e che oggi approda alla Camera. "Non ho sentito Meloni in queste ore ma la sento spesso e la vedo a ogni Consiglio dei ministri", ha aggiunto. La mozione di sfiducia nei confronti del ministro dei Trasporti Matteo Salvini è in calendario ma il voto potrebbe slittare a domani, giovedì 4 aprile.

Santanchè assente Santanchè, a quanto si apprende, non sarà in Aula quando in apertura dei lavori si svolgerà la discussione generale sulla mozione contro di lei. In Senato l'estate scorsa aveva presentato la sua difesa per le vicende giudiziarie legate alla società Visibilia. Anche la scorsa settimana c'era, pochi giorni dopo lo scoppio dell'ennesimo caso, quello della presunta truffa all'Inps sulla Cig Covid: nel partito era calato il silenzio e più di qualcuno iniziava a parlare di "dimissioni". Lei stessa ha specificato che in caso di rinvio a giudizio ci sarà una "valutazione per il bene del governo e del partito".

La Lega si difende Anche Matteo Salvini, salvo sorprese, non dovrebbe essere in Aula. Ieri la Lega ha fatto sapere che gli accordi con Russia Unita "non hanno più valore" dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. In più la linea "è confermata dai voti in Parlamento", dicono i membri del Carroccio. "Dispiace - sottolinea la nota della Lega - che l'Aula debba perdere tempo per polemiche inutili e strumentali". Ma le rassicurazioni che l'invasione dell'Ucraina abbia cambiato "i rapporti e i giudizi" nei confronti di Mosca non basta a fare desistere le opposizioni. "Ci faccia vedere qualcosa, una mail che dica che quell'accordo con il partito di Putin non è più in vigore e ritiriamo la sfiducia", aveva detto prima di Pasqua Carlo Calenda. Ma la risposta leghista per Azione "contiene una nuova menzogna" perché quell'accordo siglato dalla Lega con Russia unita a marzo del 2017 "contiene una clausola automatica di rinnovo". Avanti quindi con la mozione, perché "le ambiguità di Salvini sulla Russia sono tutt'altro che chiarite".