Nell'Aula della Camera, tra mercoledì e giovedì. la coalizione di maggioranza sarà chiamata a difendere i suoi due ministri. Le mozioni sono relative alle indagini sulla presunta truffa ai danni dell'Inps per la ministra del Turismo e per i rapporti del leader della Lega con la Russia

Dopo la tregua pasquale maggioranza e opposizioni si preparano alla battaglia in Parlamento a suon di mozioni di sfiducia e sfide in commissione. Nell'Aula della Camera, tra mercoledì e giovedì la coalizione di governo sarà chiamata a difendere ben due ministri dal voto di sfiducia. Più che remote le possibilità che Daniela Santanchè e Matteo Salvini possano essere colpiti dal fuoco amico del centrodestra. Tuttavia, le questioni poste dalle opposizioni nelle due distinte mozioni di sfiducia, da una parte le inchieste sull'attività economica della ministra del Turismo e, dall'altra, i rapporti tra la Lega e il partito Russia Unita, restano grattacapi non da poco per il governo.

Il pesce d'aprile del Pd

Il Pd, con un "pesce d'aprile" sui social in cui annuncia le dimissioni di Santanché, tiene alto il pressing: "Non ci arrendiamo, ogni giorno in più da ministra è un'offesa alle istituzioni del Paese". Ma Fratelli d'Italia serra i ranghi in vista del voto in Aula. È già partito il tam-tam di messaggi per assicurare una massiccia presenza di deputati FdI nell'emiciclo di palazzo Montecitorio. L'obiettivo è di evitare errori o sorprese, alzando un solido scudo in difesa della ministra del Turismo. Qualora venisse respinta la mozione di sfiducia, il voto finirebbe per blindarla al dicastero, almeno per ora.