Fondi russi alla Lega, archiviata inchiesta sul caso Metropol

Politica

Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 30,1% facendo registrare un +0,4%, mentre i Dem di Elly Schlein conquista il 17,5%. L'area di centrodestra, nonostante il calo di Lega e FI, amplia il suo bacino di voti, mentre, con il calo di Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, si riduce quello del centrosinistra. Lo riportano i dati elaborati da Lab2101 per Affari Italiani

Fratelli d'Italia in crescita assieme al Pd guidato dalla nuova segretaria Elly Schlein, calano invece i consensi per la la Lega di Matteo Salvini e del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Sono questi i dati riportati dall'ultimo sondaggio di Lab2101 per Affari Italiani e pubblicato su Termometro Politico