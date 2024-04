Partecipate, verso nuova tornata di nomine: in agenda Cdp e Ferrovie

In tutto si tratta - stando a un dossier del Servizio per il controllo Parlamentare della Camera circolato all'inizio dell'anno - di 63 board di cui 48 di secondo livello. Per Cassa depositi e prestiti si ipotizza un ricambio al posto dell’attuale amministratore delegato Dario Scannapieco. Ancora incerta per Fs la riconferma di Luigi Ferraris (a.d. attuale) o la nomina di Stefano Donnarumma