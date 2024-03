Al via a Verona il G7 Industria, la prima riunione ministeriale del percorso della presidenza italiana del G7: l'incontro è al palazzo della Gran Guardia, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il tema è "growing together" ("crescere insieme"), e tra le aree di discussione proposte dall'Italia ci sono: applicazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti al tessuto industriale; Sicurezza e resilienza delle catene di approvvigionamento e delle reti; Sviluppo digitale sostenibile e inclusivo a livello globale, con un focus sull'Africa, in linea con il Piano Mattei. I lavori proseguiranno poi domani a Trento con un focus sui temi del digitale.