AI Act, ok dal Parlamento Ue a norme su intelligenza artificiale

Via libera dell'Eurocamera all'AI Act, ovvero all'impianto di norme europee sull'intelligenza artificiale. L'approvazione del testo in plenaria è arrivata ad ampia maggioranza: i voti favorevoli sono stati 523, i contrari 46 e gli astenuti 49. L'Ue è la prima al mondo a dotarsi di regole sull'intelligenza artificiale.

"Democrazia 1 - Lobby 0". Così il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, su X, plaudendo allo "straordinario sostegno del Parlamento europeo al nostro AI Act, le prime regole complete e vincolanti al mondo per un'IA affidabile". "L'Europa - ha aggiunto - è ora un regolatore globale degli standard nel campo dell'intelligenza artificiale. Stiamo regolamentando il meno possibile, ma quanto necessario".