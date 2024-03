Basilicata, accordo Pd-M5s: Lacerenza candidato per il centrosinistra

In serata, Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno raggiunto un accordo sul candidato governatore per le elezioni regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Secondo quanto riferito da fonti interne al Pd lucano, sarà l'oculista Domenico Lacerenza a correre per il centrosinistra alle Regionali. Lacerenza ha 66 anni, ed è il direttore della Sic (Struttura interaziendale complessa) di Oculistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza.