Regionali in Basilicata, quando si vota e gli scenari

Gli affanni del campo largo lucano alla ricerca di un candidato unitario, in rampa di lancio il sindaco Nicola Valluzzi. Si vota il 21 e il 22 aprile. Elly Schlein: "Lavoriamo incessantemente per proposta candidato competitiva"

L'epitaffio lo ha vergato Fiorello con una battuta delle sue. "Da campo largo a camposanto è un attimo". Il de profundis dello showman si riferisce alle difficoltà del centrosinistra in Basilicata nel trovare un candidato che metta d'accordo tutti in vista dell'apertura dei seggi elettorali fissata per il 21 e 22 aprile. Il modello Todde, candidata vincente in Sardegna da esportare a Potenza, sembra lontano ma nelle prossime ore dovrebbe arrivare la svolta sul nome del sindaco di Castelmezzano Nicola Valluzzi. Il centrodestra schiera il governatore uscente Vito Bardi. Outsider Eustachio Follia di Volt e Pasquale Tucciariello di Area Popolare.

Il sindaco Valluzzi potrebbe mettere d'accordo tutti

Anche se l'accoglienza grillina è stata tiepida sembra per ora l'unica figura che potrebbe garantire la tenuta dell'alleanza lucana è Valluzzi. "Al momento direi che c'è solo un gradimento sul profilo e una discussione, un confronto nella fase di chiusura. Credo che a fine giornata ci sarà la sua conclusione col nome del candidato e la composizione dell'alleanza", annuncia il primo cittadino. Con Elly Schlein che ha ribadito. "Sulla Basilicata stiamo lavorando incessantemente in queste ore per trovare un candidato competitivo con le destre".

L'ostacolo Chiorazzo sulla via dell'unità

Ad ostacolare l'intesa c'è Angelo Chiorazzo, re delle Coop bianche lucane, con il suo movimento civico Basilicata Casa Comune che non molla. Chiorazzo era stato proposto come candidato unitario ma non ha incassato il gradimento del Movimento 5 stelle. Il rischio è che Chiorazzo non si faccia da parte e diventi un lotto di terreno fratricida nell'appezzamento del campo largo così come avvenuto in Sardegna con Renato Soru.

Meloni attesa a Potenza il 25 marzo

Il centrodestra non deve estrarre nessun candidato dal cilindro perché in pista c'è già il governatore uscente di Forza Italia Vito Bardi e si prepara ad accogliere il 25 marzo a Potenza la premier Giorgia Meloni attesa nel capoluogo per firmare i Patti di coesione. Magari con un regalo per i lucani così come avvenuto per gli abruzzesi a ridosso del voto con la promessa di rifinanziare la Roma-Pescara. E rumors danno pezzi del centrosinistra, in particolare Azione ed Italia Viva, pronti a sostenere Bardi.