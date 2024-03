Elezioni provinciali a Campobasso, le liste e i candidati al Consiglio

Domenica 10 marzo si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale nel capoluogo molisano. Trattandosi di una consultazione di secondo livello saranno i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia a eleggere i loro rappresentanti. Le liste sono due: “Insieme in Provincia” e “Cives Provincia Democratica”

Sono programmate per domenica 10 marzo dalle 8 alle 20 le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Campobasso. Non sono i cittadini a dover andare alle urne perché è una consultazione di secondo livello: candidati ed elettori sono i consiglieri comunali e i sindaci della provincia. Il seggio sarà allestito nella sala della Costituzione della Provincia. Due le liste in corsa, “Insieme in Provincia” e “Cives Provincia Democratica”: ecco chi sono i candidati.