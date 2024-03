Domenica 3 marzo si tengono le elezioni per scegliere il presidente della Provincia di Monza e della Brianza e per rinnovare il Consiglio provinciale. Si tratta di elezioni di secondo livello: a votare saranno i consiglieri comunali e i sindaci dei 55 comuni della provincia. A sfidarsi per la poltrona di presidente sono l’uscente Luca Santambrogio, candidato del centrodestra, e Gianpiero Bocca, del centrosinistra. Le liste sono due: Centrodestra della Brianza e Brianza Rete Comune. I consiglieri da eleggere sono 16 ascolta articolo

Domenica 3 marzo si tengono le elezioni per scegliere il prossimo presidente della Provincia di Monza e della Brianza e per rinnovare il Consiglio provinciale. I brianzoli, però, non dovranno recarsi alle urne: si tratta, infatti, di elezioni di secondo livello e saranno i consiglieri comunali e i sindaci dei 55 comuni della provincia a votare per eleggere i loro rappresentanti. A sfidarsi per la poltrona di presidente sono l’uscente Luca Santambrogio, candidato del centrodestra, e Gianpiero Bocca, candidato del centrosinistra. Le liste sono due: Centrodestra della Brianza, con 16 candidati consiglieri, e Brianza Rete Comune, con 12 candidati. I consiglieri da eleggere sono 16.

Quando e come si vota Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 3 marzo, in un'unica giornata, dalle ore 8 alle 20. Sindaci e consiglieri comunali possono votare nell'unico seggio, che sarà costituito nella sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, cioè in via Grigna 13 a Monza. Lo scrutinio inizierà nella giornata successiva, lunedì 4 marzo. A eleggere il presidente e il Consiglio provinciale sono i sindaci e i consiglieri dei 55 Comuni della provincia, secondo il criterio ponderale legato alla fascia demografica dei Comuni. Gli aventi diritto al voto sono 871. Ogni elettore riceverà due schede: una per l'elezione del presidente con i nomi dei due candidati; un'altra per l'elezione dei 16 componenti dell'assemblea, con il logo delle due liste e la possibilità di esprimere anche un voto di preferenza per un candidato consigliere.

I due candidati presidente I due candidati alla carica di presidente sono Luca Santambrogio e Gianpiero Bocca. Santambrogio, sindaco di Meda in quota Lega, è espressione del Centrodestra ed è il presidente uscente della Provincia. A sfidarlo è Bocca, candidato del centrosinistra, sindaco di Cesano Maderno.

I candidati consiglieri di Centrodestra della Brianza La lista Centrodestra della Brianza, che sostiene come presidente Santambrogio, schiera 16 candidati consiglieri. Ci sono tre consiglieri uscenti: il limbiatese Claudio Rebosio di Fratelli d'Italia, le leghiste Antonella Casati di Briosco e Marina Romanò di Cesano. In corsa, poi, ci sono: l'arcorese Agata Corsaro, Alessandro Rossini e Carlotta Galimberti di Lentate sul Seveso, Elisabetta Viganò e Giuseppe Azzarello di Seregno, Elena Valtorta di Sovico, i monzesi Francesco Cirillo e Massimiliano Longo, Giovanni Sala di Vimercate, Michele Santoro di Cesano, Pasquale La Manna di Varedo, Valeria Marinelli di Biassono, il brugherese Danilo Radaelli. Nella lista non c'è Riccardo Borgonovo, attuale vice presidente della Provincia di Monza e Brianza. I candidati consiglieri di Brianza Rete Comune Brianza Rete Comune, lista che aggrega diverse esperienze civiche e partitiche di centrosinistra e sostiene come presidente Bocca, risponde con 12 candidati consiglieri. Ci sono sette consiglieri uscenti: i primi cittadini di Agrate Simone Sironi e di Seregno Alberto Rossi, il capogruppo Vincenzo Di Paolo di Cogliate, il concorezzese Francesco Facciuto, Giorgio Garofalo di Seveso, la lissonese Concettina Monguzzi, Giorgio Monti di Mezzago. In lista anche i due monzesi Paola Bernasconi e Lorenzo Gentile, Chiara Bernareggi di Busnago, Nicoletta Cesana di Biassono, Beatrice Occhionero di Verano.

Come si vota per il presidente Ogni elettore riceverà una scheda per l'elezione del presidente, di colore diverso in base alla fascia demografica di appartenenza del proprio Comune. Ciascun elettore può votare per un solo candidato presidente, apponendo un segno sul cognome e nome prescelto stampato sulla scheda. Vince il candidato che ottiene il maggior numero dei voti (ponderati): in caso di parità, è eletto il più giovane. Il presidente rimane in carica 4 anni, ma la cessazione dalla carica di sindaco comporta la decadenza da quella di presidente della Provincia. Come si vota per i consiglieri Per l'elezione dei 16 consiglieri provinciali, gli aventi diritto riceveranno un'altra scheda (sempre di colore diverso a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune). Mentre per essere eletto presidente bisogna essere sindaco in carica, sono eleggibili a consigliere provinciale sia i primi cittadini sia i consiglieri comunali (sempre in carica). Il Consiglio dura in carica due anni. Gli elettori possono votare la lista e in più esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista prescelta.