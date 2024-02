Il presidente dell'Emilia Romagna si complimenta con Alessandra Todde "perchè non era una vittoria scontata" e si congratula con Elly Schlein "che ci ha creduto sin dall'inizio". Sottolinea poi che il M5S deve riflettere "sulla generosità che il Pd ha dimostrato". Ospire della trasmissione Start su Sky TG24, Bonaccini sottolinea che alla luce di quanto avvenuto in Sardegna "bisogna mettere da parte tutti gli egoismi per costruire coalizioni che possano reggere"

"Le elezioni in Sardegna sono una sconfitta della destra. Hanno deciso in quattro in una stanza da Roma e questo non è stato apprezzato”. Lo dice Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e del Pd, a Start su Sky TG24."Era una vittoria tutt'altro che scontata, un grande risultato, complimenti ad Alessandra Todde" aggiunge. "Una bellissima vittoria che dimostra che più si sta insieme, più si allarga il campo del centrosinistra, più è facile, con un programma condiviso e ottimi candidati, battere la destra. Complimenti a Elly Schlein che ci ha creduto sin dall'inizio, si è spesa con generosità e credo che il M5S debba riflettere sulla generosità che il Pd ha dimostrato".

"Abbiamo bisogno di costruire l’alternativa”

"Abbiamo bisogno di essere forti e uniti come Partito Democratico, di essere il baricentro di un centrosinistra che possa avere un'idea programmatica condivisa - non credo nelle alleanza fatte solo per battere gi avversari - e che diventi attrattivo nel momento in cui gli elettori comprendono che se si vuole battere questa destra bisogna scegliere anche chi numericamente può farlo". E ancora: "Abbiamo bisogno di costruire l'alternativa per quando si voterà per le prossime politiche. Dobbiamo cercare di mettere insieme le tante cose che uniscono le opposizioni in un paese in cui il centrosinistra è stato abituato spesso a mettere in rilievo e differenze, anche quando sono poche".