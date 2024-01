Cdm, le misure approvate: election day, fisco, anziani e beneficenza

Dopo due ore e mezza di riunione, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a una serie di norme: dal decreto legge per l’accorpamento di amministrative ed europee a quello per il terzo mandato dei sindaci per i Comuni fino a 15mila abitanti. Novità anche per la legge sulla beneficenza e nuovi sostegni per gli anziani non autosufficienti (per cui è stato stanziato un miliardo)