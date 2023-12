"Molti parlavano dei rischi di perdere le risorse del Pnrr per il folle intento di rinegoziare il Piano, ma i risultati parlano di una realtà diversa", ha sottolineato la presidente del Consiglio a Milano per la firma dell'Accordo di coesione fra governo e Regione Lombardia ascolta articolo

"Molti parlavano dei rischi di perdere le risorse per il folle intento di rinegoziare il Pnrr, ma i risultati parlano di una realtà diversa. Se la politica presenta seriamente le sue priorità trova qualcuno che ascolta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Fiera di Milano Rho, dove ha firmato l'Accordo di coesione fra governo e Regione Lombardia, che mette sul piatto risorse per un totale di un miliardo e 200 milioni di euro. La premier si è poi rivolta al presidente di Confindustria Carlo Bonomi, presente in pleatea: "Quando abbiamo approvato la Manovra, qualcuno ha detto che non c'era la necessaria attenzione alle imprese: non c'era perché stavamo facendo il lavoro di revisione del Pnrr che avrebbe generato 12 miliardi per le aziende".

Le parole di Fontana Accompagnata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, la premier Meloni è stata accolta dal governatore lombardo Attilio Fontana all'ingresso dei padiglioni, dove è in corso Artigiano in Fiera. Presente alla cerimonia anche la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli. "È un accordo molto importante - ha esordito Fontana -. Ringrazio la presidente del Consiglio, il ministro Fitto e le rispettive squadre. Abbiamo collaborato in modo assolutamente corretto per realizzare questo accordo che comporta risorse per un miliardo e 200 milioni" approfondimento L'Italia esce dalla Via della Seta: le possibili conseguenze

In cosa consiste l'Accordo Come ha spiegato il governatore lombardo, di queste risorse, "710 milioni sono per i nuovi interventi, 315 si riferiscono a cofinanziamenti di iniziative già previste nel nostro piano regionale e infine 185 milioni per l'acquisto di nuovi treni. Siamo riusciti tempestivamente a raggiungere un accordo che ci permette di sfruttare nel modo migliore tutte le fonti di finanziamento, quelle europee, quelle statali e quelle regionali". "Credo anche di poter dire - ha continuato - che in questi 7 anni, come sempre, Regione Lombardia riuscirà a spendere nel rispetto del cronoprogramma le risorse che ci vengono assegnate. Sostanzialmente vanno nella direzione di tre grandi macroaree: università, infrastrutture e rigenerazione urbana. Sono i tre ambiti che ci consentiranno di rendere ancora più accattivante la Lombardia e più competitiva a livello europeo".

leggi anche Salario minimo, ok Camera a delega al governo. Opposizioni: “Vergogna”