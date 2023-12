Salario minimo, dopo proteste delle opposizioni oggi dichiarazioni di voto alla Camera

Si torna in Aula a Montecitorio per l'esame della proposta di legge. Le opposizioni hanno però ormai ritirato la loro firma, dopo che è scomparso il riferimento a una retribuzione minima di almeno 9 euro lordi all'ora. Giuseppe Conte ieri ha stracciato il nuovo testo alla Camera. Meloni: "Pd e M5S avevano 10 anni al governo per fare la legge". Foti (Fdi): "Ritiro della firma? Non ha valenza politica"

Si torna a Montecitorio per discutere di salario minimo. Chiusa la caotica giornata di ieri, l'esame della proposta di legge riprende oggi, alle 09:30, con le dichiarazioni di voto e il voto conclusivo del provvedimento. Solo che ormai le opposizioni che avevano spinto per il testo hanno ritirato la propria firma. Il più chiaro di tutti è stato Giuseppe Conte. La proposta delle opposizioni sul salario minimo è ormai “carta straccia”, ha detto il leader del MoVimento Cinque Stelle. Che poi ha appunto strappato il testo della proposta, come modificata in commissione Lavoro: scomparso il riferimento a una retribuzione di 9 euro all’ora (lordi), comparsa una delega al governo per una "equa retribuzione". Meno scenici ma compatti negli intenti anche gli altri partiti di opposizione, a partire dal Pd di Elly Schlein. “Potevate avere un sussulto di dignità e invece niente. Siete rimasti a capo chino", ha detto la segretaria dem rivolgendosi ai colleghi di maggioranza: "Siete d'accordo sullo sfruttamento dei lavoratori”. A chi le chiede cosa ne pensa della bagarre alla Camera, la premier risponde: "Un po' sorrido. M5s, Pd ci dicono che il salario minimo è l'unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l'hanno fatta".