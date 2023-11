"Grave inserire nella manifestazione la questione della Palestina. Troppa partigianeria politica", ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità ascolta articolo

"Mi dispiace che la manifestazione di ieri di Roma" contro la violenza sulle donne, "che poteva essere una grande occasione, sia stata sprecata per motivi ideologici, come ha sottolineato oggi una filosofa femminista, Adriana Cavarero. È stato grave inserire nella manifestazione la questione della Palestina". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella a Sky TG24 (VIOLENZA SULLE DONNE, LO SPECIALE). "La mobilitazione delle donne non deve essere inquinata da ideologia e troppa partigianeria politica", ha aggiunto.

La manifestazione di Roma A Roma, la manifestazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (FOTO) è stata organizzata da "Non una di meno". Partito dal Circo Massimo, il corteo è terminato in piazza San Giovanni. "Siamo almeno 500mila", hanno detto le organizzatrici. All'evento ha partecipato anche Elly Schlein, segretaria del Partito democratico: "Una straordinaria partecipazione alla manifestazione qui come nel resto d'Italia. È un segnale importante che il Paese chiede di fare un passo avanti contro la violenza di genere. La repressione non basta, bisogna insistere sulla prevenzione per sradicare la cultura patriarcale" (I CENTRI ANTIVIOLENZA E IL LORO RUOLO). approfondimento Autodifesa, non solo spray al peperoncino: gli strumenti disponibili

Le tensioni Nella mattinata di ieri 25 novembre, alcune attiviste di "Non una di meno" hanno esposto degli striscioni davanti alla sede Rai di via Mazzini con le scritte "Nostro il dolore vostro lo share" e "Vergogna". Poi sono state fermate dalle forze dell'ordine. Momenti di tensione anche davanti la sede di Pro Vita, in viale Manzoni, all'indirizzo della quale sono state lanciate bottiglie e fumogeni. Sul posto c'erano blindati e agenti in tenuta antisommossa. approfondimento Violenza donne, in Italia in 12 milioni vittime almeno una volta