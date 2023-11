Manovra, Patto di stabilità, occupazione femminile, alluvioni e terremoti, migranti, politica estera. Sono molti gli ambiti di discussione che i gruppi di maggioranza e opposizione vogliono trattare con la premier Giorgia Meloni, ora al question time al Senato. La seduta è iniziata con un ricordo per Giulia Cecchettin , come chiesto dal senatore De Poli: tutta l’Aula si è alzata in piedi. La presidente del Consiglio ha poi ringraziato “tutti i gruppi per l'approvazione della norma di contrasto alla violenza sulle donne ”, sottolineando che “esiste un terreno su cui siamo in grado di lavorare insieme e saremo sempre a disposizione per farlo". Meloni, come altri ministri, è arrivata in Senato indossando sulla giacca il nastrino bianco con macchia rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere.

"Record occupazione femminile è risultato che mi rende più fiera"

Primo argomento toccato: occupazione femminile. Ambito in cui, ha detto la premier, sono arrivati risultati record in termini assoluti e in tasso di occupazione: "È forse il risultato che mi rende più fiera di questo primo anno di governo". I dati sul lavoro delle donne – ha aggiunto - "sono anche frutto di misure per incentivare l'occupazione favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro", per "non costringere le donne a dover scegliere: quello non vuol dire avere libertà, si ha libertà se si possono fare tutte le scelte".

Botta e risposta Renzi-Meloni

Polemico Matteo Renzi nel suo intervento. “La premier dice che va tutto bene ma intanto i costi del pane e della benzina aumentano”, ha detto il senatore e leader di Italia Viva accusando Meloni di aver perso “coerenza” da quando è stata eletta. La premier ha ringraziato per un “assist che non mi aspettavo”, rivendicando poi di come “abbiamo cambiato la situazione di questa nazione, è sotto l'occhio di tutti come sia cresciuta la fiducia di investitori e mercati, la promozione di 4 agenzie di rating che di solito non sono buone, il fatto che le famiglie comprino volentieri i titoli di stato, lo spread è ai minimi, la borsa cresce”. Sulla benzina, nello specifico, Meloni ha replicato: “Non dipende da me. Ma se ci vuole dare una mano col suo amico bin Salman...", ha detto la premier riferendosi ai rapporti tra Renzi e il Principe ereditario dell'Arabia Saudita.