Intelligenza artificiale, Giorgia Meloni: “Una grande sfida”

L'intelligenza artificiale "può essere considerata come la più grande sfida intellettuale, pratica e antropologica di quest'epoca e non solo", ha affermato la premier Giorgia Meloni presiedendo il comitato per la transizione digitale. "Noi ci stiamo muovendo, e, per esempio, è in fase di costituzione un fondo specifico per sostenere le start up italiane del settore. A questo proposito sono d'accordo col sottosegretario Butti" sulla necessità di far nascere "campioni nazionali anche in questo campo, nel quale possiamo essere all'avanguardia, purché si lavori sul tessuto produttivo e industriale, per essere all'altezza della sfida a livello globale”