Intelligenza artificiale, 5 app gratis per riconoscere immagini fake

E' sempre più difficile determinare se un'immagine sia reale o se sia stata generata attraverso un software che utilizza l'intelligenza artificiale. In alcuni casi i contenuti creati con l'Ia riportano un watermark, in altri presentano dei piccoli difetti che è possibile individuare osservando attentamente l'immagine. Se il dubbio rimane, però, esistono alcuni software specifici in grado di riconoscere le immagini "fake".