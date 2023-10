Nel collegio uninominale Lombardia - 06 ieri e oggi si stanno svolgendo le elezioni politiche suppletive per eleggere un senatore nel seggio vacante dopo la morte del fondatore di Forza Italia. Il collegio elettorale è formato dal territorio dell’intera provincia di Monza e della Brianza. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione. Verrà eletto senatore chi riceverà anche un solo voto in più rispetto agli altri avversari. In tutto sono 8 i candidati. Bassa l’affluenza

Chiuderanno alle ore 15 i seggi nel collegio uninominale Lombardia - 06, dove nella giornata di ieri (dalle 7 alle 23) e di oggi (dalle 7) si stanno svolgendo le elezioni politiche suppletive per eleggere un senatore nel seggio vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi , avvenuta lo scorso 12 giugno. Il collegio elettorale è formato dal territorio dell’intera provincia di Monza e della Brianza, ovvero 55 Comuni. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione. Essendo un collegio maggioritario, verrà eletto senatore chi riceverà anche un solo voto in più rispetto agli altri avversari. In tutto sono 8 i candidati che si presentano per questa tornata elettorale.

I candidati

Sono 8 i candidati, fra questi l'ad del Monza Adriano Galliani per il centrodestra, Marco Cappato, sostenuto da una larga coalizione che include Pd, M5S e Radicali, e il sindaco di Taormina Cateno De Luca con il suo movimento 'Sud con Nord’. Nessuno dei tre candidati più conosciuti può votare, visto che Galliani e Cappato risiedono a Milano e De Luca in Sicilia. In corsa anche Lillo Massimiliano Musso per Forza del popolo, Giovanna Capelli per Unione popolare, Andrea Brenna per Democrazia e sussidiarietà,, Domenico Di Modugno per il Partito Comunista italiano e Daniele Giovanardi per Democrazia sovrana popolare.