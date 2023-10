Nel collegio uninominale Lombardia - 06 si torna alle urne il 22 e 23 ottobre per eleggere un senatore nel seggio vacante dopo la morte di Berlusconi. Verrà eletto chi riceverà anche un solo voto in più rispetto agli altri avversari. In tutto sono 8 i candidati in corsa: il centrodestra schiera Adriano Galliani, il centrosinistra appoggia Marco Cappato. Gli altri in lizza sono Cateno De Luca, Andrea Brenna, Giovanna Capelli, Domenico Di Modugno, Daniele Giovanardi e Lillo Massimiliano Musso ascolta articolo

Il 22 e 23 ottobre si tengono le elezioni politiche suppletive nel collegio uninominale Lombardia - 06, per eleggere un senatore nel seggio vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi, avvenuta lo scorso 12 giugno. Il collegio elettorale è formato dal territorio dell’intera provincia di Monza e della Brianza, ovvero 55 Comuni. Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni di domenica 22 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e di lunedì 23 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione. Essendo un collegio maggioritario, verrà eletto senatore chi riceverà anche un solo voto in più rispetto agli altri avversari. In tutto sono 8 i candidati che si presentano per questa tornata elettorale.

Il centrodestra compatto su Galliani Il candidato del centrodestra sarà Adriano Galliani, ex senatore di Forza Italia e collaboratore storico di Berlusconi. Al momento è l'amministratore delegato del Monza. È appoggiato da Forza Italia, Lega, FdI e Noi moderati: nel suo simbolo ci sono i loghi dei quattro partiti della coalizione che lo sostengono. Il collegio, una roccaforte storica del centrodestra, nelle elezioni del settembre 2022 aveva permesso a Berlusconi di essere eletto con il 50,27% dei voti.

Il centrosinistra con Cappato Il Pd non ha presentato un suo candidato e le forze di centrosinistra, pur con molti malumori del mondo cattolico, si sono riunite intorno a Marco Cappato. Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni ex europarlamentare e attivista per i diritti civili, ha l'appoggio dei dem, dei radicali, di Sinistra Italiana, Europa Verde e Psi. Il M5s non ha presentato un candidato concorrente, per "non contribuire a una frammentazione dell'area progressista" e ha lasciato alla "comunità di iscritti e sostenitori la possibilità di sostenere la candidatura di Cappato".

Chi sono gli altri candidati Alle suppletive di Monza si presenta anche Cateno De Luca, con il movimento Sud con Nord. L'attuale sindaco di Taormina ed ex primo cittadino di Messina, ha detto: "Spazziamo via subito il gossip secondo cui sono qui a riprendermi il seggio che Marta Fascina si è presa a Marsala". Andrea Brenna è il candidato di Democrazia e Sussidiarietà, Giovanna Capelli corre per Unione Popolare. Il Partito Comunista Italiano si presenta con Domenico Di Modugno, infine Daniele Giovanardi è il nome scelto da Democrazia Sovrana Popolare mentre Lillo Massimiliano Musso si presenta con Forza del Popolo. Non ci sarà invece il generale Roberto Vannacci, che ha rifiutato l'offerta di Forza Nuova di candidarsi.