Politica

Pd, chi ha lasciato il partito dopo l’elezione di Elly Schlein

Due addii in due giorni e malumori che fanno sospettare ulteriori fuoriuscite dal Partito Democratico a causa di contrasti con la nuova segretaria. La replica: “Ho sempre voluto che nella mia squadra ci fosse qualcuno che non la pensava come me”. Chi sono i componenti che hanno abbandonato (e che potrebbero abbandonare) i dem

Due addii in due giorni e malumori da parte di quell'area che accusa Elly Schlein, la nuova segretaria del Pd, di aver provocato una "mutazione genetica" nel partito, sono chiari segnali delle tensioni che sono seguite al cambio del vertice. Chi non è perfettamente in linea con il pensiero della leader, in particolare la corrente dei cattolici democratici dem, sembra avviarsi verso il cambio di casacca

Il senatore Enrico Borghi, il 27 aprile, ha annunciato l’abbandono del Pd per passare a Italia Viva: “Le prime scelte di Schlein rappresentano una mutazione genetica: da partito riformista a un partito massimalista di sinistra”. E ancora: “Ho posto i temi della sicurezza e della difesa, dei cattolici democratici, della necessità di una sintesi tra culture, ma le uniche parole chiare che ho sentito sono quelle sul sì all’utero in affitto”