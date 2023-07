"Sul suo nome – ha scritto in un tweet Tajani – ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano". Un plauso arriva anche dalla capogruppo dei senatori azzurri, Licia Ronzulli: "La sua figura, l'ottimo lavoro svolto e la sua esperienza, saranno valore aggiunto per la vittoria del seggio e per le sfide che ci attendono in Senato". Quella con Silvio Berlusconi, "è un'avventura per tutta la vita e non è previsto che si interrompa", parole pronunciate da Galliani nel 2013 che si sono rivelate dunque profetiche. Come aveva previsto anche Paolo Berlusconi, la scelta è caduta su qualcuno che è "espressione del ricordo di Silvio".

La carriera di Galliani al fianco di Berlusconi

Nato a Monza nel 1944, papà segretario comunale, mamma titolare di una piccola azienda e zio presidente del Monza Calcio, diplomato geometra, negli anni Settanta ha rilevato una azienda specializzata in apparecchiature per la ricezione dei segnali televisivi. Visionario, nel 1979 ha conosciuto Silvio Berlusconi, per cui ha subito cominciato a lavorare imbarcandosi nell'avventura della tv privata a livello nazionale per passare dalla locale Telemilano a Canale 5. "Il periodo eroico" lo ha definito Galliani, che da allora non ha mai più lasciato il Cavaliere. Quando Berlusconi ha comperato il Milan, nel 1986, lui - che per due anni era stato vicepresidente del Monza calcio - è diventato amministratore delegato dei rossoneri. Ruolo che ha tenuto fino al 2016. Nel frattempo è stato anche amministratore delegato di Mediaset fino al 1998, presidente della Lega Nazionale professionisti, vicepresidente della lega Serie A dal 2013 al 2017. Una avventura, a base di vittorie in campionato e in Champions, che ha raccontato nel libro 'Le memorie di Adriano G. Storia di una passione infinita' scritto con Luigi Garlando.