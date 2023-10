Crosetto in Libano: "Mantenere la pace, garantendo sicurezza"

Preservare la presenza dei militari italiani in Libano, per continuare a garantire la pace come è stato fatto finora, ma tutelando la "loro sicurezza, considerando che in questa missione le regole di ingaggio prevedono una presenza di pace" e non altro come avvenuto in passato in contesti diversi. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi in Libano per la visita al contingente italiano, intervistato da Rainews24. Crosetto ha ribadito che Hamas non è il popolo palestinese, ma ha anche invitato a "rimboccarsi le maniche" per la pace e a non fare previsioni. (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)