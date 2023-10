Il leader di Azione è intervenuto nel corso della terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per celebrare i suoi 20 anni. Sanità, social e migranti al centro ascolta articolo

“Siamo in uno dei miei posti preferiti a Roma”, esordisce il leader di Azione Carlo Calenda, ospite dell'evento in occasione dei 20 anni di Sky Italia. L'incontro inizia con uno dei temi caldi per il leader politico: "La sanità in Italia è questione di soldi - afferma Calenda - basta guardare i numeri degli altri Paesi. Siamo al 25esimo posto su 27 in termini di spesa sulla sanità in Europa ed è un dramma. Siamo tra i Paesi più longevi e contemporaneamente uno di quelli con più malattie croniche. Abbiamo una popolazione anziana, circa 2 milioni di persone che non si curano e 4 milioni che si indebitano per curarsi". E aggiunge: "Quello che abbiamo nella manovra mettiamolo lì, spero che il governo ci dia ascolto. Noi abbiamo un piano, lo abbiamo condiviso con il Pd che però poi è sparito, lo abbiamo condiviso con il governo. Non voteremo scostamento di bilancio a meno che non ci siano soldi sufficienti per la sanità. Ci sono intere regioni del sud Italia dove oggi farsi una tac o una mammografia è impossibile. La sanità è un problema che andava risolto ieri". (SKY 2O ANNI, LA TERZA GIORNATA - GLI OSPITI - IL PROGRAMMA)

Autonomia differenziata, salari e social Calenda ha poi toccato vari argomenti, dalle alleanze con gli altri partiti alla regolamentazione dei social. "Nel campo largo - ha sottolineato - non ci sono mai stato. Sono uscito dal Pd quando sono venuti meno alla parola data di non fare governo con i 5 Stelle che poggiavano la loro offerta politica sui disvalori che l'Italia non deve accettare: non si può vivere di sussidi". Ma oggi il Movimento è cambiato? "Il M5S cambia sempre perché è qualunquista - ha risposto il numero uno di Azione -, fa la cosa che gli viene più comoda. Questo modo di fare politica però finisce per allontanare le persone". E l'autonomia differenziata? “Non si farà mai”. Poi ancora sui salari: “È giusto che ci sia una soglia sotto la quale il lavoro è sfruttamento, non è accettabile”. Uno sguardo anche al problema dei social: "I social sono nati senza regolamentazione, come tutto. Ma così finiscono per essere usati come fa Musk: da chi detiene privatamente un bene che però è un valore pubblico. Quello che noi diciamo è che prima dei 14 anni i giovani non devono stare sui social e devono tenere al centro la lettura". leggi anche Renzi, appello a Calenda per accordo in vista delle Elezioni europee