Ha preso il via, poco dopo le 13, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri, dove sono attese misure sulla gestione degli ingressi migratori ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SUI MIGRANTI ). Inoltre sono attesi "interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada”.

Migranti, allo studio nuove misure

Sul tema dei migranti, e dell’emergenza sbarchi a Lampedusa, ieri la premier Meloni aveva fatto sapere che in Cdm sarebbe stata portata “la norma per estendere al massimo consentito dalle regole europee il trattenimento ai fini del rimpatrio di chi arriva irregolarmente in Italia". Al vaglio inoltre la possibilità di costituire nuovi centri di rimpatrio e quella di trattenere i migranti fino a 18 mesi. Sul tavolo anche misure per donne e bambini.

Codice della strada, aumentano le sanzioni

Sul fronte del nuovo Codice della Strada, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha detto che il testo “prevede prevenzione, educazione, controlli, ma anche sanzioni”. Le sanzioni per chi parla o chatta al telefono mentre sta guidando, per esempio, vengono triplicate fino a 1.600 euro (oltre alla sospensione della patente). Prevista anche la revoca a vita della patente per chi reitera reati particolarmente gravi, per esempio la fuga dopo un incidente stradale.

Gli altri temi sul tavolo

All'ordine del giorno, fra l'altro, c'è un altro disegno di legge sull'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. Sul tavolo anche un disegno di legge per l'abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1921-1946 e altre del 1910.