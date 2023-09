Codice della strada, le nuove regole: dall'alcolock ai monopattini

Sanzioni più alte per chi parla o chatta con lo smartphone mentre è alla guida e obbligo d’installare un sistema che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore allo zero per chi è colto in stato di ebbrezza. Sono queste alcune delle misure contenute nel disegno di legge sulla sicurezza stradale che approda sul tavolo del Cdm