Il futuro del partito

Inevitabile un riferimento a quanto successo nei giorni scorsi all’interno del partito, con la fuoriuscita di un pezzo importante della classe dirigente democratica in Liguria. “L'ambizione del Pd è non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide, con i circoli che sono antenne. Un partito che spalanca le finestre e le porte, dove non ci si trova per stabilire rapporti di forza. Tutti insieme siamo la forza del Pd, nessuno escluso. Ognuno sentirà un attacco al Pd come un attacco a ognuno di noi, così come ogni vittoria sarà sentita come una vittoria di tutti, non di qualcuno. Dobbiamo essere plurali, larghi, aperti, generosi, insieme”. Non manca anche un accorato appello a chi è dentro il partito. “L'impegno è di convincere tutti e tutti non solo a restare in questa comunità ma anche a iscriversi. Svolgo il mio compito con umiltà ma vi chiedo di evitare di essere un partito che per parlare di tutto a tutti rischia di parlare poco a pochi. Vogliamoci più bene anche fra di noi, ascoltiamoci di più, rispettiamoci di più”, ha dichiarato Schlein. I temi su cui confrontarsi, sia dentro che fuori dal partito, sono noti, a cominciare dal salario minimo: “Abbiamo costruito intese non a tavolino, un metodo che speriamo possa essere seguito anche su altri temi, per lavorare con le altre opposizioni. Ci interessa unire le nostre forze per essere più efficaci su alcuni temi, lavoreremo per aumentare le occasioni di collaborazione", ha sottolineato la segretaria del Pd. Per chi pensa di essere alternativi al governo Meloni non includendo il Partito democratico, Schlein ha parole chiare: “Senza questo partito non è possibile costruire l'alternativa alle destre che stanno governando il Paese. Il Pd non è interessato a perdere un giorno in polemiche inutili con le altre forze, a noi serve di ricostruire un progetto per l'Italia”, ha sottolineato, ribadendo poi quella che è un’accusa comune a tanti. “Ogni tanto ci accusano di aver spostato il partito a sinistra, non so se ho questa colpa e non so se sia una colpa. Se proprio volete darmi una responsabilità datemi quella di collocare ogni giorno il partito più in basso, fra chi non crede più nella politica, fra chi fatica ogni giorno. Solo così torneremo a vincere”, ha dichiarato Schlein.