Stupro Palermo, Schlein: “Pericolose le parole di Meloni su Giambruno”

La segretaria del Pd ha commentato l'intervento della presidente del Consiglio che, in conferenza stampa, ha rotto il silenzio sulla polemica scoppiata per le parole del compagno Andrea Giambruno. "Grave risposta", ha detto Schlein

"Ho trovato grave la risposta di Meloni sul compagno Andrea Giambruno, parole pericolose per chi ricopre un ruolo così istituzionale". La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato così l’intervento della presidente Meloni che, nel corso della conferenza stampa di ieri per la presentazione del Decreto Caivano, ha rotto il silenzio sulla polemica scoppiata per le parole del compagno e giornalista. La replica di Schlein è arrivata durante l'evento "Il Tempo delle donne" alla Triennale di Milano.

Schlein: “Nessun abbigliamento o birra bevuta giustifica la violenza”

"Nessun abbigliamento o birra bevuta, nessuna condizione o atteggiamento della donna può giustificare una violenza – ha sottolineato la segretaria del Pd - È molto rischioso fare la graduatoria su come le donne si devono comportare. Se pensate che le donne non possano bere una birra perché rischiano di più, - ha proseguito – cosa possiamo dire a quella donna stuprata mentre correva in parco. Che non bisogna più andare a correre? Che sarebbe meglio coprirci integralmente e non uscire di casa? È su quel pregiudizio, sul possesso del corpo della donna, - ha concluso - che bisogna mettere tutta l'attenzione delle politiche che mettiamo in campo".