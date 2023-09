La premier, incalzata da un giornalista durante la conferenza stampa sul Dl Caivano, commenta le parole del compagno che, parlando dei recenti casi di stupri in Italia aveva detto: "Se non ti ubriachi, il lupo lo eviti". Ha spiegato che la frase è stata detta "in modo frettoloso" e che significava "una cosa simile a quella che diceva mia madre: Occhi aperti e testa sulle spalle". Poi ha chiesto ai giornalisti di non chiederle cosa pensa delle parole del compagno: "Per me la libertà di stampa è un'altra cosa"

Una decina di giorni dopo la polemica scoppiata per le parole del compagno e giornalista Andrea Giambruno - che mentre commentava i recenti casi di stupri in Italia aveva detto " Se non ti ubriachi, il lupo lo eviti " – la premier Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso. Lo ha fatto nella conferenza stampa per presentare il Decreto Caivano , spinta dalla domanda di un giornalista. "Guardi io penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella intrepretata dai più", ha detto la premier. Che poi ha precisato di non leggere in quelle parole: "Se giri in mini gonna ti violentano", ma piuttosto "una cosa simile a quella che mi diceva mia madre: Occhi aperti e testa sulle spalle". E ancora: "Gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guardia. Mia madre me lo ha sempre detto. Non è una giustificazione per stuprare le ragazze ma per dire ‘State attente, occhi aperti’. Questo ci vedo io".

"Non chiedetemi più di Giambruno"

Meloni ha poi detto di voler cogliere l'occasione per dire "che sono mesi che qualsiasi cosa Giambruno dica io sono chiamata in causa", chiedendosi: "Io voglio capire come sia il concetto di libertà di stampa perché per come la vedo io un giornalista non dice in tv cosa pensa la moglie e io non devo essere chiamata in causa per le cose che dice un giornalista in tv. E lui non deve essere attaccato più di quanto sia normale perché mi vuole bene". Per il futuro, ha chiesto ai giornalisti di evitare di chiederle "commenti su quello che dice un giornalista in tv, perché non sono io a dire ad un giornalista che esercita la sua professione quello che deve dire. Io credo nella libertà di stampa".