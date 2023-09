Dl Caivano, opposizione attacca governo sul provvedimento. Le reazioni

4/10 ©Ansa

Mentre il ministro dello Sport, Andrea Abodi, è andato a Caivano per un primo sopralluogo al Parco Verde dove realizzare un impianto sportivo, a Roma è un susseguirsi di botta e risposta tra esponenti di maggioranza e opposizione. Distinguo però giungono anche da esponenti di spicco, come Giorgio Mulè di Forza Italia: "Non basta un decreto punitivo, se non metti anche più scuole, più insegnanti, più agenzie di lavoro. Un anno di pena in più non risolve, riempite il tempo dei giovani", ha dichiarato "a titolo personale", il deputato azzurro

Decreto Caivano, ok del Cdm a stretta sulla criminalità minorile: le misure