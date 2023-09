Decreto Caivano, Cardinale Zuppi: "È deterrente ma serve prevenzione"

Evitare reazioni emotive

"Il tema - ha sottolineato Zuppi - deve tenere sempre conto del contesto più ampio e della sfida educativa, di quel patto che sta venendo meno tra le diverse agenzie educative. Occorre ripartire da lì". Per il presidente della Cei "non si può solo intervenire dopo. Per affrontare la grande questione educativa, perché non diventi velleitario e quindi illusorio o addirittura nocivo, servono interventi concreti. Facendo tesoro anche dei fallimenti, dei ritardi, delle omissioni che favoriscono la crescita di disagi giovanili". Le parole del cardinale sottolineano l'importanza di provvedimenti strutturali. "Dobbiamo evitare reazioni solo emotive - osserva Zuppi - Non bisogna essere buonisti ma nemmeno 'cattivisti'. Occorre affrontare la questione con serietà e fermezza. Confondere l'attività della magistratura minorile e di quanti si occupano di minori con buonismo è sbagliato. Su Caivano, così come su quelle che vengono considerate periferie, tutti sappiamo qual è la situazione: è necessario lavorare

quotidianamente, tutti insieme, sull'ordinario. Esperienze come quelle dei doposcuola sono importantissime perchè ritessono comunità e relazioni spesso carenti o sostituite solo dalle 'bande'. Tutti dobbiamo fare di più".