Criminalità giovani, in arrivo un decreto legge: ecco le misure

FONDI PER DOCENTI SCUOLE SUD - Fondi per un totale di 32 milioni di euro in tre anni verranno stanziati per le scuole del Mezzogiorno per "potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano 'Agenda Sud'". La spesa autorizzata per il 2023 sarà di 6,4 milioni, per il 2024 di 16 milioni e per il 2025 di 9,6 milioni. Il provvedimento prevede, poi, a partire dal primo gennaio 2024 l'istituzione di un Fondo contro la dispersione scolastica