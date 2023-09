Grillo, messaggio in cinese: aprire nuova Via del Basilico

"Io che sono l'ultima ruota del carro- è un passaggio del video di Grillo - sono stato invitato dall'ambasciatore cinese a Roma, Jia Guide, perchè voleva sapere cosa pensassi io, della Cina. I cinesi hanno inventato la carta, la polvere da sparo, la stampa, la bussola e il calcio! 260 anni a.C. hanno inventato una palla di pelle riempita di piume. E negli ultimi 70 anni hanno portato fuori dalla povertà assoluta 800 milioni di persone, favorendo tra l'altro la costituzione della più grande classe media al livello nazionale, con circa mezzo miliardo di persone. E' pazzesco".

Negli ultimi 15 anni la Cina "ha contributo in media al 30% della crescita del PIL globale, tre volte superiore a quello degli Stati Uniti. Recentemente il Pil cinese è cresciuto del 6,3% tra aprile e giugno su base annua, anche se minore rispetto ad alcune previsioni ma ha comunque tenuto e sicuramente hanno capito e stanno anticipando i tempi. Il Presidente Xi Jinping - prosegue Grillo - ha visitato 50 nazioni per investimenti. Ha investito 600 milioni di dollari nel Pireo che è diventato la nuova porta del mondo, e oggi il porto vale oltre 1 miliardo. La Cina ha investito nel petrolio in Venezuela, in swap, in valuta argentina, nelle ferrovie in Brasile, in Ecuador. La Cina compra terreni, 3000 ettari di terreno in Francia per fare la farina per oltre 1000 boulangerie che sono nate in Cina. Davanti a tutto ciò- conclude - dobbiamo guardare con interesse e cercare di capire come la Cina si avvicina agli 'altri', ai paesi stranieri".