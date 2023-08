L'ultima bozza del decreto Asset e investimenti, lunedì prossimo in Cdm, prevede la deroga al limite di 240mila euro in busta paga per la società Stretto di Messina Spa. Scoppia la bufera fuori dalla maggioranza. "Il Reddito di cittadinanza no? Questa destra gli unici favori li fa ai soliti noti e a chi ha già", scrive in una nota il vicecapogruppo pentastellato alla Camera, Agostino Santillo. Per il segretario di +Europa Magi è "la solita barzelletta italiana", per Bonelli (Avs) "una mangiatoia di Stato"

Salta il tetto di 240mila euro per i manager della società Stretto di Messina Spa, incaricata di portare avanti i lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina . È quanto prevede l'ultima bozza disponibile del decreto 'Asset e investimenti', atteso lunedì prossimo in Consiglio dei ministri. All'articolo 1 - 'Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n.1158' – si prevede infatti che alla società "non si applicano" le disposizioni di alcuni commi del decreto legislativo del 2016, quello che prevede appunto il limite di 240 mila euro dei compensi massimi per amministratori, i titolari e componenti degli organi di controllo, i dirigenti e i dipendenti. E tra le opposizioni scoppia la polemica.

M5S: “A Salvini interessano solo gli affari legati al ponte”

Il vicecapogruppo pentastellato alla Camera, Agostino Santillo, anche coordinatore del comitato Infrastrutture del MoVimento, definisce “scandalosa” la volontà "di Meloni e Salvini di concedere una deroga al tetto degli stipendi” per i vertici della società. “Reddito di cittadinanza no, aiuti alle famiglie contro il caro-vita no, sostegni contro il caro-mutui nemmeno, interventi per attenuare il costo della benzina neanche a parlarne. Questa destra gli unici favori li fa ai soliti noti e a chi ha già”, scrive Santillo in una nota. Poi attacca il vicepremier e ministro delle Infrastrutture dei Trasporti: “Questa scelta conferma che a Salvini delle infrastrutture del Sud non importa nulla. Nemmeno dell'inutile e farsesco ponte sullo Stretto. Al ministro interessa solo "l'affare" ponte, con tutte le sue spartizioni e prebende varie. Uno scempio, messo in piedi sulla pelle dei cittadini e con i loro soldi".

Dal Pd ad Azione, opposizioni contro la norma

Dalle file di Azione, la parlamentare Daniela Ruffino collega il discorso al dibattito sul salario minimo: “La presidente Meloni si è imposta due mesi di riflessione per discutere la proposta di salario minimo a 9 euro, ma sono bastati pochi minuti e un emendamento della Lega per rompere il tetto dello stipendio dei manager pubblici, fissato a 240 mila euro, a favore dei manager e del CdA della società Ponte sullo Stretto". Sul suo profilo Twitter, anche il deputato Pd Emiliano Fossi prende parte alla polemica: "Diceva mia nonna che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Ora si dice che la destra fa i ponti ma... non i tetti. In particolare quelli agli stipendi. Dicono no al salario minimo e poi tolgono il tetto ai compensi dei manager della società per il Ponte Sullo Stretto. Vergogna".