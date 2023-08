RdC, Schlein: "Governo ha reso i poveri più poveri con un sms"

Frecciata a Giorgia Meloni anche sulla misura di sostegno ai meno abbienti quando la segretaria è intervenuta in Aula alla Camera in risposta alle comunicazioni del ministro Fitto sul Pnrr: "Ci state rubando il futuro" ascolta articolo

Via libera dell’Aula della camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni sull'attuazione del Pnrr da parte del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Per il ministro si è trattato di un lavoro “complesso e articolato” che ha alla fine portato a “risultati positivi” con l’approvazione della terza rata del Pnrr con modifiche e anche della quarta da parte della Commissione Ue. Non è dello stesso parere la segretaria del Pd Elly Schlein che in Aula alla Camera è intervenuta in risposta alle comunicazioni del ministro. "Il Parlamento - ha affermato - è stato esautorato, non basta una comunicazione d'ufficio come quella di oggi, ma come previsto una discussione e un voto preventivo della Camera. Ci avete messo 10 mesi per decidere la cancellazione di progetti per 16 miliardi". Dopo alcune ore di dibattito, è arrivato il via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza.

Schlein: "Ci state rubando il futuro" La segretaria dem durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del ministro Fitto sull'attuazione del Pnrr ha fatto sottolineato: "Cancellando i piani urbani integrati addio al progetti di riqualificazione di Scampia, addio a Bari al parco della Rinascita al posto della fabbrica dell'amianto, addio a Fiumicino alla rigenerazione di un palazzetto dello sport che cade a pezzi, e addio al polo scolastico del Ponente a Genova". E ha aggiunto: "Ci state rubando futuro in modo molto concreto". leggi anche Superbonus al 100%, ma con tetti al reddito: ecco le novità

Taglio dei fondi per il clima Schlein ha poi portato l’attenzione sul taglio dei fondi destinati all’emergenza climatica. "Non ce ne facciamo niente delle lacrime da coccodrillo del ministro Pichetto se permette al collega Fitto di tagliare i fondi proprio per l'adattamento all'emergenza climatica". E ha aggiunto: "Non ci sembra una grande idea accrescere il RepowerEu con pochi progetti affidati alle grandi partecipate dello Stato se lo si fa a danno di tante piccole opere degli enti locali sul dissesto, sulla rigenerazione, sul verde urbano. Penalizzando peraltro anche piccole imprese di costruzione, penalizzando interventi che aiutino a rendere le nostre città più vivibili nelle ondate di calore. Anche questa è sicurezza", ha proseguito. "È sempre facile negare i cambiamenti climatici al fresco dei propri condizionatori - ha aggiunto - Mentre lavoratrici e lavoratori, come è successo negli ultimi giorni a due braccianti, muoiono di caldo mentre lavorano".

Schlein: "Esistono due diverse Meloni" Sul tema del cambiamento climatico Elly Schlein attacca anche la premier Giorgia Meloni: "E' sempre più evidente che vi siano due diverse Meloni: una che qualche giorno fa fa un video per preannunciare la necessità di un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico e l'altra quella che guida un governo che ha appena scelto di tagliare risorse destinate esattamente a questo scopo". La segretaria del Pd ha poi chiesto al governo di riconoscere di essere in difficoltà e di lavorare insieme: "Per portare in porto i progetti del Pnnr noi ci siamo, prendete atto delle difficoltà che avete, noi siamo interessati per una missione che appartiene al Paese, tifiamo Italia e Europa. Vogliamo metterci alla stanga, come dice il presidente Mattarella. Voi mettetevi in ascolto con umiltà, lavoriamo insieme e evitiamo i tagli per non perdere un'occasione storica e irripetibile per il Paese".

Polemiche sul reddito di cittadinanza Elly Schlein infine ha accennato alle polemiche sul reddito di cittadinanza: "Forse la premier Meloni vuole passare alla storia come la prima premier che ha reso i poveri più poveri con un sms". leggi anche Reddito cittadinanza, cos’è il Supporto per la formazione e il lavoro