È stato un lavoro “complesso e articolato” quello portato avanti dal governo per risolvere i nodi sul Pnrr, che alla fine ha garantito anche un “apprezzamento pubblico” da parte della Commissione europea. Così il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, durante le comunicazioni sul Piano nell’Aula della Camera. Dopo mesi di polemiche, la settimana scorsa Bruxelles “ha dato il via libera alle proposte che il governo ha messo in campo sia relativamente all'approvazione della terza rata con modifiche che alla quarta”, ha ricordato il ministro. È il segnale che “il confronto costante non solo sta producendo risultati positivi ma è strada sulla quale il governo punta". Per questo, il ministro ha detto di non considerare positivamente "la costruzione di una polemica su questi obiettivi". Il governo, si legge nella risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Fitto, è impegnato "a trasmettere la proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprensiva del capitolo REPowerEU, alla Commissione europea, e ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento", oltre che "la leale collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali". Quella sul Pnrr, ha ricordato Fitto, non è infatti "una partita solo del nostro governo, ma è la partita del Paese". Alle 17, sempre per le comunicazioni sul Pnrr, Fitto si sposterà al Senato.

Fitto ha toccato nello specifico la polemica sugli asili nido. "Abbiamo ascoltato per giorni, e di questo sono dispiaciuto e deluso, della responsabilità di questo governo sul fronte degli asili nido. Questo è surreale. Noi nell'ambito degli asili nido abbiamo lavorato per individuare soluzioni e modificare gli obiettivi intermedi e abbiamo individuato 900 milioni aggiuntivi per un nuovo bando che dà una risposta su questa direzione. Altro che tagli", ha detto.

Si sta avviando "una fase che completerà il suo iter entro il 2023 e ci consentirà di ricevere 35 miliardi che è l'intera somma prevista", ha detto il ministro Fitto riferendosi alle risorse complessive della terza e quarta rata. Poi ha aggiunto: "Gli interventi previsti all'interno del Pnrr vanno avanti regolarmente. Non c'è nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto. Le nuove misure individuate non saranno oggetto di definanziamento, andranno avanti regolarmente". Il governo sta "garantendo il finanziamento per tutti gli interventi, perché gli interventi restano garantiti. Lo dico ai sindaci, a chi ha immaginato scenari catastrofici. Saranno oggetto di un confronto con l'Ue".

"Proposte modifiche per 144 misure su 298"

Parlando della revisione complessiva degli investimenti del Pnrr, Fitto ha spiegato che “complessivamente il governo a fronte di 63 riforme e 235 tra investimenti e subinvestimenti per un totale di 298 misure propone delle modifiche che riguardano 144 di queste misure”. Alcune novità sono “di carattere tecnico, per correggere errori formali e dubbi formali e dubbi interpretativi che se non corretti ora rischiano di creare problemi nella parte finale”. Altre - “anche alla luce di dati oggettivi come l'aumento dei prezzi delle materie prime” – riguardano “spostamenti di risorse proposti dai singoli ministeri”. E ancora, ha detto Fitto, "c'è una valutazione su 9 misure per le quali noi non stiamo dicendo quello che spesso ascolto, che revochiamo in finanziamento”. Se così fosse - ha puntualizzato – “non solo saremmo degli irresponsabili ma non avremmo capito nulla: abbiamo sviluppato una valutazione di merito sulle singole misure che è oggetto di un lavoro dettagliato e frutto dell'esperienza della terza e quarta rata".

"Lavoreremo per salvaguardare tutti gli interventi"

Fitto ha voluto sottolineare che Chigi lavorerà "per salvaguardare tutti gli interventi fino in fondo e non ci sarà nessun intervento che in questa fase correrà dei rischi o dei problemi". Quando, insieme alla Commissione Ue, verrà approvata "la proposta in via definitiva che oggi stiamo iniziando a discutere", si capirà "quali progetti e per quali ragioni andranno spostati".