Ambiente

Cambiamento climatico, 10 cose che tutti possiamo fare per limitarlo

Dalle ondate di caldo alle alluvioni, dalla siccità alle grandinate violente e improvvise. I crescenti eventi estremi testimoniano come l'ambiente della Terra stia mutando radicalmente a causa dell'attività umana. Esistono tuttavia buone pratiche che ciascun individuo può mettere in campo ogni giorno per mitigare gli effetti più negativi. La BBC ha stilato una guida per le strategie eco-sostenibili più efficaci

Incendi in estate, siccità in inverno e ancora alluvioni, bombe d'acqua e grandinate tanto improvvise quanto devastanti. Il cambiamento climatico è in atto e le azioni degli Stati sembrano finora insufficienti per raggiungere l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro il grado e mezzo come previsto dagli Accordi di Parigi del 2015. Ecco una guida stilata dalla BBC con buone pratiche che ciascun individuo può compiere per contribuire alla tutela dell'ambiente

ENERGIA RINNOVABILE - L'obiettivo numero uno per salvare il pianeta è limitare l'uso delle fonti fossili come petrolio, carbone e gas naturale, rimpiazzabili con fonti di energia pulita e rinnovabili. A livello individuale questo obiettivo si traduce in scelte di consumo come non acquistare frigoriferi o condizionatori a base di idrofluorocarburi (HFCs)