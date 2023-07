Meloni: "Italia cresce, dati Istat sul lavoro sono incoraggianti"

"Notizie che ci spronano a fare sempre meglio, per un'Italia che torna a crescere, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto", ha scritto la premier su Facebook

"I dati Istat continuano a certificare la costante crescita dell'occupazione, con il tasso di disoccupazione ai minimi dal 2009 - ha scritto la premier Giorgia Meloni -. Incoraggianti notizie che ci spronano a fare sempre meglio, per un'Italia che torna a crescere, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto".

I dati Istat

Secondo gli ultimi dati forniti dall’Istat, il tasso di disoccupazione del 7,6% registrato nel mese di maggio è il più basso sin da aprile 2020, quando era giunto al 7,5%, in un mese comunque particolare viste le restrizioni del lockdown. Per risalire ad un risultato precedente più basso, bisogna andare a maggio del 2009 quando il tasso di disoccupazione era al 7,5%. Considerando globalmente i dati diffusi dall’Istat, a maggio, rispetto ad aprile, all’aumento degli occupati si associa il calo dei disoccupati oltre alla sostanziale stabilità degli inattivi. In particolare, l’occupazione è salita dello 0,1%, pari a +21mila unità, tra gli uomini, gli autonomi, i 25-34enni e tra chi ha almeno 50 anni. È scesa, invece, invece, tra le donne, i dipendenti a termine, tra i più giovani (15-24 anni) e tra i 35-49enni. Il tasso di occupazione globale è salito al 61,2%, in aumento di +0,1 punti. Diminuisce il numero di persone alla ricerca di lavoro, rispetto ad aprile 2023, (-1,7%, pari a -34mila unità) tra gli uomini, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni.