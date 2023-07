Daniela Santanché: "Dimissioni su che cosa? Siamo seri"

"Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni e aspettate serenamente": ad affermarlo la ministra Daniela Santanché parlando con i giornalisti a margine dell'evento Futuro Direzione Nord a Milano. "Dimettermi? Su cosa? Sia serio. Andiamo dietro a Report?" ha risposto Santanché a un cronista che gli ha chiesto se abbia pensato di dimettersi dopo la bufera politica scoppiata dopo l'inchiesta di Report andata in onda lunedì scorso su Rai3 sulla gestione delle aziende Visibilia e Ki Group. "Mi sembra che la maggioranza sia non solo compatta, ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta", ha aggiunto dopo che la trasmissione di Rai Tre ha tirato in ballo i comportamenti delle sue aziende: "Bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazione e ditte del tanto celebrato Made in Italy messe in difficoltà o addirittura strozzate dal mancato saldo delle forniture" e l'uso della cassa integrazione Covid durante la pandemia.

Protesta delle opposizioni

Nei giorni scorsi si era fatta sempre più assordante la protesta delle opposizioni che chiedevano le dimissioni spiegando senza mezzi termini come "sia in gioco la credibilità del Governo". Molti si si sono appellati direttamente alla premier Giorgia Meloni e Pd, M5s e Alleanza Verdi e Sinistra chiedendo alla premier di riferire al Parlamento "sugli affari poco chiari" della sua ministra. Santanché dopo alcuni giorni di silenzio aveva fatto sapere di aver dato mandato ai suoi legali per le necessarie iniziative nelle opportune sedi giudiziarie dato che "i responsabili della trasmissione televisiva erano stati preventivamente invitati a evitare di diffondere notizie non veritiere, purtroppo invano". L'inchiesta di Report, firmata da Giorgio Mottola, è intitolata Open to Fallimento (richiamando la recente campagna realizzata dalla ministra per il turismo italiano Open to Meraviglia).