Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, pensa e spera che non si sia aperta una nuova stagione di conflitto con i suoi colleghi d'un tempo. Intervistato dal Corriere della Sera, dice di non cercare lo scontro: "C'è modo e modo di dissentire dai disegni di legge e dal tenore delle sentenze. Nel caso di questa riforma sono stati usati termini molto forti ancor prima che il testo fosse noto - spiega -. Vorrei che si abbassassero i toni da parte di tutti". Quanto alle sue dichiarazioni sul fisco, sottolinea di non aver mai legittimato gli evasori: "Il nostro sistema tributario è così impazzito che anche l'imprenditore più onesto che paghi tutte le tasse è sempre esposto ad indagini - osserva -. È questo sistema che favorisce gli evasori, non chi come me lo denuncia. L'evasione si combatte con una semplificazione normativa e un rapporto più certo e leale tra Stato e contribuente. Ed è questo il senso della riforma illustrata dal viceministro Leo".