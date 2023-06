Mancata l'approvazione del parere sui profili finanziari del decreto perché il centrodestra non aveva i numeri sufficienti e il voto si è concluso con un pareggio, che a Palazzo Madama equivale a un 'no'. Schlein: "Sono allo sbando". Nuova votazione nel pomeriggio ascolta articolo Condividi

La maggioranza scricchiola al Senato. Il voto della commissione Bilancio sul decreto Lavoro della relatrice Paola Mancini di FdI (un pacchetto di 12 emendamenti) è finito in pareggio, con 10 senatori delle forze politiche di governo e altrettanti dell'opposizione, per cui la maggioranza è andata sotto. La commissione è quindi stata sospesa, visto che manca il parere necessario per esaminare in aula le nuove proposte di modifica presentate stamattina. Per la relatrice Mancini si è trattato di "un incidente che non doveva accadere, ma rimediamo anche a questo". Una nuova riunione della commissione è stata infatti convocata alle 15.45. Subito dopo il voto al parere riformulato si tornerà in Aula più o meno alle 16.45 per proseguire i lavori sul decreto in scadenza il 3 luglio.

Schlein: "La maggioranza non sta in piedi"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha parlato di "maggioranza nel caos", sottolineando che il "Dl Lavoro era una delle bandiere programmatiche del governo Meloni", anche se per la leader dem è un provvedimento "sbagliato" a cui il Partito democratico "continuerà a opporsi a norme che aumentano precarietà e povertà. La verità è che questo esecutivo non sta in piedi, incapace di passare dalla propaganda ai fatti". Daniele Manca e Beatrice Lorenzin, senatori Pd nella commissione Bilancio del Senato, hanno commentato: "Questo era un provvedimento simbolo per questa maggioranza approvato il primo maggio e strumentalmente definito decreto Lavoro ma si è trasformato nel primo grande fallimento. E riferendosi ai gruppi di maggioranza, hanno aggiunto: "Si sono ridotti all'ultimo con emendamenti della relatrice per l'aula, senza essere in grado di approvare emendamenti in commissione. E' incomprensibile come una maggioranza non abbia le condizioni per approvare emendamenti". Manca e Lorenzin hanno inoltre ricordato che "da stamani chiediamo relazioni tecniche che sono arrivate tardi e che hanno comportato ritardi per l'aula e che mostrano una maggioranza in crisi su un provvedimento simbolo".

M5s: "Visib ile inettitudine maggioranza". Calenda: "Messaggio di Forza Italia"

Molto critico anche il capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato, Orfeo Mazzella. "Quanto accaduto - ha detto - è l'emblema dell'inettitudine di questa maggioranza. La relatrice Mancini parla di 'incidente': ma quale incidente? Hanno passato mesi interi a dirci che erano 'pronti', e poi nemmeno si presentano in commissione quando è ora di votare. In che mani siamo". Per il leader di Azione, Carlo Calenda, si è trattato di "uno spettacolo davvero poco edificante. Con tentativi della maggioranza di spiegare che no 'non siamo andati sotto'. La verità è più semplice di così: un pezzo di Forza Italia ha voluto dare un messaggio. Se questo è l'esordio del dopo Berlusconi la maggioranza rischia il caos".

Tajani: "Non c'è alcun messaggio, lasciamo parlare l'opposizione" "Un incidente di percorso, tempesta in un bicchiere d'acqua". Così Antonio Tajani ha liquidato l'inciampo della maggioranza in commissione rispondendo indirettamente a Calenda. "È stato un incidente di quelli che non dovrebbero capitare ma che capitano: nessun messaggio, nessuna divisione, lasciamo parlare l'opposizione che peraltro avrebbe altri problemi suoi di cui occuparsi", ha minimizzato ancora interpellato sulla vicenda in veste di leader di FI a Londra. Vicenda che nelle sue parole è nata solo per un ritardo "di 15 minuti" rispetto alla richiesta di un parere avanzata dai componenti di FI in commissione; e "a cui si è già rimediato".