3/10 ©IPA/Fotogramma

I LAVORATORI FRAGILI - Ma anche nel settore privato la situazione non è chiarissima, se non appunto per i lavoratori fragili e per i genitori con figli di età minore di 14 anni. Anche tra queste due categorie esistono però alcune differenze. Chi è affetto da tutta una serie di patologie considerate particolarmente invalidanti ha infatti diritto al lavoro da casa a prescindere da un’eventuale volontà in senso contrario da parte del suo datore

Smart working, proroga al 31 dicembre per lavoratori fragili e per chi ha figli under 14