Il set

Tom Cruise si trova a Roma per l'anteprima mondiale del settimo capitolo della famosa saga "Mission Impossible - Dead Reckoning Parte 1", diretto da Christopher McQuarrie. In questo nuovo capitolo, Cruise assume naturalmente il ruolo principale e la città di Roma diventa lo sfondo principale per alcune delle scene più iconiche del film. Da piazza Venezia a via dei Fori Imperiali, sfrecciando persino tra i stretti vicoli del rione Campitelli, alternando una "500" a un'auto di polizia e una motocicletta. Come ormai ci ha abituato, Tom Cruise ha girato queste scene senza l'utilizzo di controfigure.