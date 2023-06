Tom Cruise e cast Mission Impossible a Roma, viabilità e strade chiuse

Come cambia la viabilità

Secondo quanto riferisce Roma Mobilità, in occasione dell'evento dalle 14 di oggi in piazza di Spagna ci sarà un'area di rispetto delimitata da piazza Mignanelli, piazza di Spagna (tra la barcaccia e scalinata della Trinità dei Monti), Trinità dei Monti e via Condotti. Le stesse piazza di Spagna, piazza Mignanelli e Scalinata di Trinità dei Monti saranno chiuse a vista anche ai pedoni. Dalle 16, ad eccezione dei residenti, sarà vietata a vista la circolazione anche pedonale su via dei Condotti e via Mario de' Fiori. Nell'area dell'Auditorium della Conciliazione, entro le 14 dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta sui controviali di via della Conciliazione, in via della Traspontina, Borgo Sant'Angelo e in piazza Pia. Via dellaConciliazione sarà chiusa per tutta la giornata tra largo Giovanni XXIII e via della Traspontina. Le linee 23, 280 e 982 percorreranno i lungotevere Vaticano e in Sassia. Lo stesso vale per i bus di 40 e 62, in arrivo da San Pietro, che in più dalle 15 effettueranno capolinea sul lungotevere in Sassia, all'altezza dell'ospedale Santo Spirito. La fermata di piazza Pia sarà disattivata.