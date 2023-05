Tom Cruise, niente paura per acrobazie in moto di Mission Impossible 7

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Non aveva paura”. Vanessa Kirby, interprete della Vedova Bianca nel settimo episodio della saga spy action Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, ha raccontato a Variety il coraggio mostrato da Tom Cruise nell’esecuzione delle acrobazie del film nei panni di Ethan Hunt. Dopo aver guidato una motocicletta giù da una scogliera in Islanda, l’attore si è infatti paracadutato dal veicolo, e “l’ha fatto più volte in un giorno. L’ha fatto consecutivamente...e ripetutamente così ha potuto catturare tutti i diversi angoli e inquadrature della scena” ha spiegato Kirby. “Lo trovava semplicemente esilarante. Quel tipo di fiducia nel cinema e in ciò che si può ottenere e la sua passione per questo è così stimolante. Crede di poter fare l’impossibile e poi lo fa...io amo essere parte del franchise. Sono davvero entusiasta di tornare”.