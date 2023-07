"I funerali di Stato sono previsti dalla legge" ha sottolineato Matteo Renzi, ospite di Sky TG24, aggiungendo che il lutto nazionale "è stato fatto per altri presidenti del Consiglio come Ciampi"

"Trovo assurdo che questo Paese che ha litigato e si è diviso su Berlusconi vivo, oggi debba tornare a dividersi su una scelta del governo che è del tutto legittima, non inventata per Berlusconi, prevista da una legge". Così Matteo Renzi, ospite di Sky TG24: "I funerali di Stato sono previsti dalla legge, il lutto nazionale è stato deciso dal governo, basta con le polemiche". Il lutto nazionale "è stato fatto per altri presidenti del Consiglio come Ciampi", ricorda Renzi ( ADDIO BERLUSCONI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ).

"I professionisti dell'anti berlusconismo si fermino"

"E' morto un uomo che ha segnato la vita del Paese, un innovatore - prosegue Renzi a Sky TG24 -. Oggi deve esserci rispetto umano per una persona, per un presidente del Consiglio dei ministri che è stato il più longevo di tutti, che è stato a palazzo Chigi più di tutti". "Serve rispetto mentre qualcuno non mette le bandiere a mezz'asta all'Università solo per farsi notare. Basta con le polemiche e i professionisti dell'anti-Berlusconismo si fermino davanti alla morte", conclude.

"Ci sono luci e ombre nel giudizio politico" su Silvio Berlusconi, ed "è assolutamente sacrosanto mantenere opinioni diverse su ciò che ha fatto. Sarà una discussione che ci porteremo a lungo dietro, sarà tema di riflessione culturale, sociale, politica. Ma le polemiche di oggi sono una vergogna", ribadisce il leader di Iv a Mattino 5.

"C'è uno squallore nella contrapposizione ideologica che non si ferma davanti alla morte - aggiunge - quando muore una personalità del genere, mettersi a discutere di funerali di Stato e lutto lo trovo meschino. Sono persone che senza Berlusconi non avrebbero avuto visibilità... non faccio nomi... Il fatto quotidiano, Rosy Bindi, Tommaso Montanari".

"Un uomo del genere non ha delfini"

Ospite di Sky TG24, alla domanda se sarà lui l'erede politico di Berlusconi, Renzi risponde: "Un uomo del genere non ha delfini, non li ha avuti in vita, non li avrà adesso. Berlusconi è un unicum".