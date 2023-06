La Camera ha confermato la fiducia al governo sul dl Pubblica amministrazione, che contiene gli emendamenti che limitano i controlli della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr. Dall'Aula di Montecitorio sono arrivati 203 voti a favore della fiducia, 34 contrari e tre astenuti. L'Assemblea è poi passata all'esame dei 149 ordini del giorno: sono stati presentati quasi tutti dalle opposizioni, che hanno annunciato che faranno ostruzionismo. Con la fiducia su questo testo, hanno protestano, si mette un doppio bavaglio: ai giudici e al Parlamento. Anche i magistrati contabili, riuniti in assemblea, hanno ribadito la "netta contrarietà" alle misure. Ma il governo tira dritto e la premier Meloni difende l'operato dell’esecutivo: "Facciamo quello che ha fatto il precedente governo". Anche il ministro degli Affari Europei, Sud, Coesione e Pnrr Raffaele Fitto ha precisato: "Nessuna deriva autoritaria del governo riguardo la Corte dei conti: non vi è, infatti, nessuna limitazione dei controlli della magistratura contabile. Ha perfettamente ragione Giorgia Meloni nel sostenere che il nostro governo, su questo aspetto, si muove in linea con il governo Draghi". "Siamo sicuri che i controlli di legalità ci saranno, come è giusto che sia. Però il controllo di legalità non può bloccare le opere perché se non realizziamo le opere veniamo meno all'obiettivo principale che ha il governo", ha detto anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. "Non c'è nessuna guerra in corso contro la Corte dei conti. Secondo noi il regime dei controlli che è stato fissato anche dalla governance stessa del Pnrr è sufficiente per garantire legalità", ha aggiunto.

Le critiche delle opposizioni

"È un governo - ha accusato il leader del M5S Giuseppe Conte - in ritardo sull'attuazione del Pnrr, abbiamo una rata da riscuotere da Bruxelles e non la stiamo riscuotendo. E come pensano di risolvere il problema? Eliminano il controllo della Corte dei conti, che non è concepito per ritardare ma semplicemente per vigilare. Non sopportano i controlli". "Da mesi - ha attaccato la capogruppo Dem alla Camera Chiara Braga - chiediamo chiarezza sul Pnrr, ad oggi abbiamo invece solo una governance centralizzata e paralizzata che ha fatto accumulare inutili ritardi e l'annuncio di un voto di fiducia per cancellare il ruolo di controllo della Corte dei Conti. Non c'è governo più insofferente al controllo di quello di destra". "La norma che ha messo il bavaglio alla Corte dei Conti rispetto ai controlli sul Pnrr è incostituzionale”, ha accusato il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli. Non mancano anche i distinguo nell'opposizione, con il Terzo Polo che puntualizza che non vota la fiducia ma fa sapere di condividere la necessità di velocizzare i processi operativi legati al Pnrr: “Velocizzare non esclude i controlli - ha detto la capogruppo in Senato Raffaella Paita - si può essere efficienti e controllare allo stesso tempo".

I tempi

Intanto non si esclude che quella di oggi possa essere una seduta fiume. Comunque, al più tardi mercoledì mattina, dovrebbe arrivare il via libera finale della Camera al testo che poi deve passare al Senato per un esame che, nonostante i tempi per la conversione non siano strettissimi, si annuncia pressoché blindato.