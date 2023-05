La premier Giorgia Meloni, insieme a un’ampia delegazione del governo, incontra oggi le opposizioni sul tema delle riforme. "Il governo dialogherà con i rappresentanti dei partiti sulle riforme istituzionali necessarie all'Italia. Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la nostra democrazia e per approvare misure improrogabili per il bene dei cittadini e della Nazione", ha scritto sui social la presidente del Consiglio. Si parte alle 12.30 con il M5S, poi alle 14 Gruppo per le Autonomie e Componente Minoranze Linguistiche, alle 15.15 Gruppo Azione - Italia Viva – Renew Europe, alle 16.15 +Europa, alle 17.30 Alleanza Verdi e Sinistra, alle 18.30 si chiude con il Pd.